Кремль ответил на вопрос о письме экс-губернатора Левченко Путину

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о письме бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко к Владимиру Путину с просьбой допустить к выборам главы региона 13 сентября.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, поступало ли Путину обращение Левченко, и как отреагировал президент на письмо.

Песков в ответ заявил, что Кремль никогда не комментирует переписки президента. «Поэтому я это все оставлю без комментария», – сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА «Новости»).

Ранее пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев сообщил, что экс-губернатор попросил Владимира Путина разрешить ему участвовать в выборах главы региона. Соответствующее письмо Левченко направил в администрацию президента. В послании отмечается, что в сложный для России период региональные выборы важно проводить без препятствий для избирателей и кандидатов, рассказал представитель Левченко.

По региональному закону экс-губернатор не сможет участвовать в досрочных выборах, которые назначены по причине его отставки. Однако Левченко считает, что закон дает ему возможность выдвигаться на выборах, однако с согласия президента.

Левченко ушел в отставку 12 декабря 2019 года с формулировкой «по собственному желанию». После ухода он заявлял о желании снова баллотироваться на пост главы области.

Москва, Наталья Петрова

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