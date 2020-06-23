Иркутский экс-губернатор Левченко просит Путина дать ему участвовать в выборах

Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко, ушедший в отставку по собственному желанию, попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября. Соответствующее письмо Левченко направил в администрацию президента, сообщил его пресс-секретарь Павел Добродеев в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в послании отмечается, что в сложный для России период региональные выборы важно проводить без препятствий для избирателей и кандидатов.

Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 года, коммунист ушел в отставку 12 декабря 2019 года. После отставки Левченко заявлял о желании снова баллотироваться на пост главы области. 10 июня депутаты областного заксобрания назначили досрочные губернаторские выборы на 13 сентября. По региональному закону Левченко не сможет участвовать в досрочных выборах, которые назначены по причине его отставки. В тот же день Левченко заявил, что будет добиваться своего участия в выборах. Коммунист считает, что закон дает ему возможность выдвигаться на выборах, однако с согласия президента.

По информации регионального избиркома, в кандидаты на пост главы Иркутской области к настоящему времени выдвинулись 7 человек. В их числе – три самовыдвиженца, в том числе врио губернатора Игорь Кобзев, а также представители «Справедливой России», ЛДПР, «Родины» и «Гражданской платформы».

Иркутск, Наталья Петрова

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