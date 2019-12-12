Не выдержал: губернатор Иркутской области ушел в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель региона подал заявление «по собственному желанию», глава государства был не против.

Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области президент назначил Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС. Как сказал Песков, Путин уже провел рабочую встречу с новым врио губернатора, передает РИА «Новости».

Сообщения о скорой отставке Левченко начали появляться летом этого года после сильного паводка в Иркутской области, когда пострадали около десятка муниципальных образований, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. Пострадавшими от наводнения признано 45 тысяч человек. Ход восстановительных работ взял на контроль лично президент РФ Владимир Путин. Глава государства трижды приезжал в регион и несколько раз высказывал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и неудовлетворительной организацией процесса распределения гуманитарной помощи, выплат пострадавшим, а также возведения жилья и инфраструктуры.

О возможной досрочной отставке Левченко сообщали источники в Кремле. Аналогичные предположения высказывали в экспертном сообществе. В частности, аналитики «Минченко консалтинг» обращали внимание, что недовольство работой Левченко в федеральном центре получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений. Его позиционирование было значительно подорвано после «алашгейта» – скандала из-за некорректных высказываний главы пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич о пострадавших от наводнения жителей Тулуна: решение о ее отставке явно затянулось. При этом Левченко противостоят ресурсные группы местных элит в лице мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и спикера регионального парламента Сергея Сокола.

В начале ноября депутаты Госдумы из фракции КПРФ в полном составе подписали обращение к президенту РФ с просьбой не увольнять Левченко досрочно и позволить ему участвовать в выборах в 2020 году. Коммунисты также жаловались на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес Левченко.

Левченко был избран губернатором Иркутской области в 2015 году. Как кандидат от КПРФ он выиграл выборы во втором туре с перевесом в 15% голосов у действующего главы региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко. Полномочия Левченко истекали осенью следующего года.

Стоит отметить, что, по сведениям источников, близких к Кремлю, до конца года нужно ожидать новые отставки в губернаторском корпусе. Своих постов могут лишиться еще четверо руководителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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