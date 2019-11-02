«Потоки лжи»: Госдумская фракция КПРФ пытается спасти иркутского губернатора от досрочной отставки

Депутаты фракции КПРФ в полном составе подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не увольнять досрочно губернатора Иркутской области Сергея Левченко и позволить ему участвовать в выборах в 2020 году.

«Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года», – говорится в письме фракции, которое цитирует РБК. При этом коммунисты жалуются на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес Левченко. «Заказчики травли», имеющей место, по мнению депутатов, в письме не раскрываются.

Коммунист Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над действующим главой региона и кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко (56,39 против 41,45%). Его полномочия истекают в 2020 году.

О возможной досрочной отставке Левченко сообщали источники в Кремле. Аналогичные предположения высказывали в экспертном сообществе. В частности, аналитики «Минченко консалтинг» обращали внимание, что недовольство работой Левченко в федеральном центре получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений. Его позиционирование было значительно подорвано после «алашгейта» – скандала из-за некорректных высказываний главы пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич о пострадавших от наводнения жителей Тулуна: решение о ее отставке явно затянулось. При этом Левченко противостоят ресурсные группы местных элит в лице мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и спикера регионального парламента Сергея Сокола.

Политолог Дмитрий Бадовский, слова которого приводит РБК, говорил, что Левченко не хочет уходить сам, и в теории возможна отставка по недоверию, но губернатор и КПРФ постараются политизировать этот вопрос, чтобы защититься. Поэтому нельзя исключать варианта, когда коммунист доработает до конца своего губернаторского срока, а кандидату от власти придется побеждать его на выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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