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Среда, 8 июля 2020, 15:11 мск

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Отчуждение территорий России хотят приравнять к экстремизму и сажать за это на 10 лет

В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий отчуждение части территории России к экстремистской деятельности. За эти действия предлагается ввести уголовную ответственность, предусматривающую наказание до 10 лет колонии.

Соответствующую поправку в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» предложили глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект направлен на уточнение одной из формулировок, определяющих понятие экстремизма. Необходимость такого уточнения вызвана внесением поправок к Конституции России, которые в том числе закрепили недопустимость отчуждения части территории страны. Авторы документа отмечают, что в соответствии с действующим законодательством нарушение целостности России относится к экстремистской деятельности. «В этой связи и с учетом вступивших в силу поправок к Конституции Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом», – говорится в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, это позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности России.

В тексте законопроекта указывается, что уголовно наказуемыми нарушениями целостности территории России не будут считаться делимитация, демаркация и редемаркация государственной границы РФ с сопредельными странами.

За нарушение территориальной целостности России предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет. Для этого авторы инициативы предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

За призывы к отчуждению территорий России законодатели предлагают ввести административную ответственность в виде штрафа: для граждан – от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Повышенные штрафы предусмотрены за публичные призывы через интернет, СМИ либо другие телекоммуникационные или электронные сети. Подобные административные дела будут возбуждать прокуроры, а рассматривать – районные суды.

Уголовная ответственность будет наступать в случае повторного нарушения, если гражданин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Наказание предусматривает штрафы от 200 тыс. до 400 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сообщается на сайте Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

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Метки / Госдума

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