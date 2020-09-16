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Среда, 16 сентября 2020, 08:55 мск

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Министр Нидерландов высказался против санкций США

Фото: thehill.com

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выступил против экстерриториальных санкций США. По его мнению, ограничения, затрагивающие европейские компании, разделяют трансатлантических партнеров. Об этом глава МИД заявил в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом «Наследие».

«Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, затрагивающие европейские компании. Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их», – сказал Блок.

Министр указал, что экономики США и Европы должны быть тесно связаны, но «скоординированный ответ будет более эффективен при установлении и соблюдении строгих правил». «Но это требует лидерства от США и единой Европы. Вместе – как равные партнеры. Только так мы можем защитить нашу экономику и другие интересы», – подчеркнул Блок.

Разногласия США и ЕС по поводу ограничительных мер играют на руку таким странам, как Россия. «Опыт показал, что разлад между нами не приносит пользы. Каждый раз, когда мы отказываемся от международных обязательств, Россия и Китай делают шаг вперед. Любой выход из международного соглашения уводит нас все дальше от свободного, справедливого, демократического мира, к которому мы стремимся. Выход [США или других государств] из международных организаций дает России, Китаю и другим больше возможностей для расширения своего влияния и маневрирования, а также усиливает их контроль над этими организациями», – заключил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Амстердам, Зоя Осколкова

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