Министр Нидерландов высказался против санкций США

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выступил против экстерриториальных санкций США. По его мнению, ограничения, затрагивающие европейские компании, разделяют трансатлантических партнеров. Об этом глава МИД заявил в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом «Наследие».

«Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, затрагивающие европейские компании. Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их», – сказал Блок.

Министр указал, что экономики США и Европы должны быть тесно связаны, но «скоординированный ответ будет более эффективен при установлении и соблюдении строгих правил». «Но это требует лидерства от США и единой Европы. Вместе – как равные партнеры. Только так мы можем защитить нашу экономику и другие интересы», – подчеркнул Блок.

Разногласия США и ЕС по поводу ограничительных мер играют на руку таким странам, как Россия. «Опыт показал, что разлад между нами не приносит пользы. Каждый раз, когда мы отказываемся от международных обязательств, Россия и Китай делают шаг вперед. Любой выход из международного соглашения уводит нас все дальше от свободного, справедливого, демократического мира, к которому мы стремимся. Выход [США или других государств] из международных организаций дает России, Китаю и другим больше возможностей для расширения своего влияния и маневрирования, а также усиливает их контроль над этими организациями», – заключил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Амстердам, Зоя Осколкова

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