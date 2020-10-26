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Понедельник, 26 октября 2020, 12:40 мск

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Десятки депутатов Госдумы попали в больницу с Covid-19

С начала пандемии перенесли коронавирусную инфекцию или продолжают болеть 91 депутат Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путины.

По его словам, «сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации… один депутат умер в результате пандемии (депутат от фракции КПРФ Ваха Агаев – прим. ред.)».

«Если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», – уточнил Володин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Надо отметить, что в Госдуме 450 депутатских мест.

Спикер нижней палаты парламента также сообщил, сейчас делается «всё для того, чтобы внедрить новые формы там, где возможно, перейдя на дистанционную работу в рамках комитетов или видео-конференц-связь», однако, подчеркнул он, «мы не можем это сделать в рамках организации работы парламента».

По данным операштаба, за последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусом – это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 1 513 877.

Москва, Наталья Петрова

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