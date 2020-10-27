Госдума окончательно утвердила закон о новом порядке формирования кабмина РФ

Госдума во вторник, 27 октября, приняла в третьем, окончательном чтении, президентский законопроект «О правительстве РФ». Документ определяет новый порядок формирования кабинета министра с учетом поправок в Конституцию, одобренных в ходе общероссийского голосования в июле 2020 года. В пресс-службе Госдумы отметили, что закон устанавливает «новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента».

Согласно документу, структуру кабинета министров, как и было прежде, определяет президент. Глава правительства определяет основные направления его деятельности, организует его работу. Он несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на него полномочий.

Председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. В случае, если депутаты трижды отклонят кандидатуру на пост председателя правительства, то президент сможет назначить его сам. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД президент назначит только после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатуру главы кабмина будет выдвигать президента, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председатель правительства. Президент обязан их назначить, но вправе их потом отстранить.

Кроме того, документ устанавливает, что уход премьер-министра с должности не влечет автоматическую отставку членов правительства. Президент может назначить нового кандидата на пост председателя правительства, сохранив при этом прежний состав кабмина.

Если Госдума выразит недоверие правительству, президент может объявить об отставке правительства либо не согласиться с решением депутатов. При повторном в течение трех месяцев выражении недоверия президент объявляет об отставке правительства или распускает Госдуму с назначением выборов.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее заявлял, что в новом механизме формирования кабмина «предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отмечал, что назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме «повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны», «возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения».

Законопроект был одобрен в первом чтении 13 октября, во втором – 21 октября.

Москва, Наталья петрова

Москва. Другие новости 27.10.20

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