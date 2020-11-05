Госдуме предложили расширить гарантии экс-президентам РФ

В Госдуму внесен законопроект о расширении гарантий бывшим президентам России. Документ подготовлен в развитие поправок в Конституции, принятых в ходе всероссийского голосования в июле. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, законопроект предусматривает, что бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные во время пребывания на президентском посту, но и в любое другое время.

Кроме того, внесенный на рассмотрение парламентарием проект закона усложняет процедуру лишения экс-президента неприкосновенности. Такое решение может быть принято только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Инициировать эту процедуру будет треть депутатов Госдумы, а не как сейчас глава Следственного комитета. При этом необходимо будет получить согласие не только обеих палат российского парламента, но и Верховного и Конституционного судов. Как уточнил Клишас, решение Госдумы о выдвижении обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов Госдумы, сообщает РИА «Новости».

При этом, сенатор отметил, что решение сенаторов об отрешении президента РФ от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения против президента. Иначе обвинение будет считаться отклоненным, пояснил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.11.20

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