Госдума согласовала кандидатуры новых министров кабмина РФ

Госдума на сегодняшнем заседании утвердила кандидатуры на должности десятого вице-премьера российского правительства и пяти федеральных министров, предложенные накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках нового закона о правительстве РФ. Назначения на эти должности производит президент после согласования кандидатур парламентариями.

Депутаты поддержали назначение на пост заместителя главы правительства РФ министра энергетики Александра Новака. На должности главы Минтранса утвержден гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. На пост руководителя Минприроды согласован бывший министр по Арктике Александр Козлов, главой Минстроя станет бывший первый замминистра Ирек Файзуллин, министром энергетики – глава «Русгидро» Николай Шульгинов и руководителем Минвостокразвития – глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Москва, Наталья Петрова

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