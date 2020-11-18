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Среда, 18 ноября 2020, 12:06 мск

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Госдуме предложили признать очереди на одиночные пикеты митингом

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект предполагающий признание публичным мероприятием не только «совокупность» одиночных пикетов, но и «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования». Другими словами, очереди на пикеты признают митингом. Документы опубликованы в базе данных думы.

Авторы законопроекта предлагают рассматривать массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах как публичное мероприятие, «направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».

Кроме того, предлагается запретить журналистам, освещающим митинги, участвовать или организовывать подобные мероприятия. Проведение митингов предлагается запретить возле зданий экстренных или оперативных служб, чтобы не мешать их работе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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