США готовят санкции против Минобороны России

В США готовится новый список санкций, в который войдет Минобороны России, а также ряд предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности. Если проект утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими партнерами.

Черновой вариант документа готовит администрация действующего президента США Дональда Трампа, пишет РИА «Новости». В список вошли 89 компаний из КНР, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научные центры.

В частности, ограничения могут ввести в отношении институтов государственной корпорации «Росатом», двух предприятий «Роскосмоса», производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Если список будет принят, американские компании будут обязаны получать специальную лицензию, чтобы продолжить работу с российскими предприятиями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.11.20

«С качеством жизни граждан и ростом экономики у нас проблемы»: в Госдуме оценили денежно-кредитную политику Банка России. / «Послание для Москвы о восстановлении огневой мощи»: в России отреагировали на военные учения США в Румынии. / Курганским либерал-демократам выбрали лидера. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»