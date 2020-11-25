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Среда, 25 ноября 2020, 15:13 мск

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США готовят санкции против Минобороны России

Фото: Pixabay

В США готовится новый список санкций, в который войдет Минобороны России, а также ряд предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности. Если проект утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими партнерами.

Черновой вариант документа готовит администрация действующего президента США Дональда Трампа, пишет РИА «Новости». В список вошли 89 компаний из КНР, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научные центры.

В частности, ограничения могут ввести в отношении институтов государственной корпорации «Росатом», двух предприятий «Роскосмоса», производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Если список будет принят, американские компании будут обязаны получать специальную лицензию, чтобы продолжить работу с российскими предприятиями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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