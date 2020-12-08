В Армении возобновились акции протеста с требованием отставки Пашиняна

В Армении возобновились акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване демонстранты перекрывают улицы, движение транспорта парализовано. В Араратской и Ширакской областях страны демонстранты парализовали работу областных администраций, не позволяя сотрудникам войти в здания, передает «Интерфакс».

Оппозиционные партии требуют отставки премьер-министра Армении после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном в ноябре заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче Азербайджану ряда территорий в регионе.

«Мы дали Пашиняну время уйти в отставку до 12:00 8 декабря, чего, однако, не произошло. С этого момента до 17:00 граждане Армении имеют право выйти на акции гражданского неповиновения. Призываю всех действовать в рамках закона», – заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, призвав

сотрудников полиции не выполнять «незаконные приказы Пашиняна».

Ереван, Светлана Антонова

Ереван. Другие новости 08.12.20

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