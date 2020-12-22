Под санкции США попали Минобороны РФ, СВР и еще более 40 российских предприятий

Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских организаций, в отношении которых вводятся ограничения на экспорт. В санкционный перечень попали 45 российских и 58 китайских предприятий и организаций, конечным потребителем продукции которых американские власти считают вооруженные силы обоих государств. Теперь американским компаниям для экспорта, реэкспорта или передачи продукции и технологий фигурантам «черного списка» нужно будет получать специальные лицензии.

В список организаций, в отношении которых США вводят экспортные ограничения, попали Минобороны России и Служба внешней разведки, «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», «Туполев», Казанский вертолетный завод, РКЦ «Прогресс», ЦНИИмаш,«Адмиралтейские верфи», Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Гагарина, ООО «Корпорация ВСМПО Ависма», специальный летный отряд «Россия» и другие. Фактически в списке 41 российская организация, поскольку некоторые названия дублируются.

Ограничения вступят в силу после опубликования санкционного списка в Федеральном реестре США, как ожидается, это произойдет во вторник, 22 декабря. В Минторге отметили, что в дальнейшем перечень будет расширен.

В госкорпорации «Ростех» назвали введенные ограничения «очередным витком недружественных действий»: «Мы уже забыли, как это – жить без санкций. Поэтому ничего нового» (цитата по РИА «Новости»).

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, действия американской администрации против российских предприятий деструктивны, «подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу». Об этом говорится в заявлении дипломата на странице дипмиссии России в Facebook. Антонов назвал «абсолютно неприемлемыми и ничем не обоснованными» утверждения о том, что флагманы отечественной индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы «подрывают» нацбезопасность США.

Посол заявил, что подобные шаги ввергают отношения двух стран в еще больший кризис. «Выход из него возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим», – заключил Антонов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.12.20

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