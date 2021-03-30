Кремль: Любые связанные с выборами провокации будут пресекаться

Российские власти ждут провокаций в связи с думской избирательной кампанией. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в интервью еженедельнику «Аргументы и факты». Любые провокации перед осенними парламентскими выборами будут пресекаться, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президент РФ отметил, что предвыборный период – «это всегда активная пора». «Нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами», – отметил Песков, подчеркнув, что у него нет сомнений в том, что «если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться».

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, избирательная кампания в стране начнется в конце июня. Она вновь допустила трехдневное голосование на выборах. По ее словам, ЦИК рассмотрит данный вопрос, и если решение окажется положительным, то голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.21

Спикер заксо объяснила, почему не нужен референдум о выборах. / Крым рискует сократить представительство в Госдуме. / Милорад Додик: Боснии и Герцеговине нужен мирный развод. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»