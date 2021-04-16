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Пятница, 16 апреля 2021, 09:53 мск

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Минюст США начал проверку российских компаний на связь со спецслужбами

Фото: Reuters

Министерство юстиции США проводит проверку российских компаний. В частности, ведомство изучит связи организаций с российскими спецслужбами. Об этом пишет Reuters.

Как сообщил помощник генпрокурора Джон Демерс, главная цель проверки – выяснить, нет ли угрозы американским поставкам. При оценке той или иной компании эксперты будут проверять, имеет ли она связь с российскими спецслужбами.

Кроме того, Минюст США изучит и иностранные компании, имеющие представительства в России. Демерс уточнил, что стартовал только первый этап проверки, весь процесс может занять месяцы, а решение по поводу отдельных организаций из России может принимать в дальнейшем Минторг США.

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против России. Ограничительные меры коснулись 32 юридических и физических лиц, которых в США считают причастными к вмешательству в выборы. Помимо этого, финансовым учреждениям США запрещено участвовать в первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, которые были выпущены ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином России, и предоставлять им ссуды. Также Штаты решили выслать десять российских дипломатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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