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Суббота, 17 апреля 2021, 07:55 мск

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США придумают новые ограничения в ответ на контрсанкции России

www.whitehouse.gov

В Госдепартаменте США заявили, что ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона «ведет к эскалации». При этом Штаты считают, что имеют право ответить на контрсанкции России.

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», – говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.

15 апреля Вашингтон ввел новые ограничительные меры против Москвы. Под санкции попали 32 российских физических и юридических лица, американским финансовым учреждениям запретили приобретать при первичном размещении российские гособлигации, а также из США выдворят десять российских дипломатов.

На следующий день МИД РФ опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции. Так российские власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны. Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников американской дипмиссии, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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