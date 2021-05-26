Ответная мера: Россия выслала болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. МИД РФ объяснил, что это ответная мера на «ничем не мотивированную» высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника болгарской дипмиссии в России. «Данная мера является ответом на принятое в апреле с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona nоn grata» дипломата посольства России в Софии», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 апреля МИД Болгарии признал персоной нон грата сотрудника посольства России в Софии. Болгарская сторона выслала из страны помощника военного атташе, уточнили в российском диппредставительстве.

Болгарские СМИ связали высылку российского дипломата с расследованием взрывов на оружейных складах в Болгарии. По версии Софии, к ним могут быть причастны российские граждане.

28 апреля прокуратура Болгарии заявила о сходстве в четырех взрывах на военных складах и заводах по производству боеприпасов, произошедших в стране в период с 2011 по 2020 годы. В причастности к взрывам ведомство заподозрило шестерых россиян, заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева. По ее словам, на взорванных объектах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. В результате взрывов были уничтожены оружие и боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию и на Украину.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.21

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