ЕС предупредил об эскалации из-за отмены авиарейсов в Москву

Руководство ЕС не исключило ухудшение отношений с Россией из-за последовательной отмены рейсов европейских авиакомпаний в Москву. Союз пока не дал оценку действиям РФ, но внимательно наблюдает, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

26-28 мая были отменены несколько рейсов авиакомпаний AirFrance и Austrian в Москву в облет Белоруссии. Авиасообщение между Францией, Австрией и Россией официально не восстановлено, и каждый грузопассажирский рейс согласовывается отдельно. Москва объяснила отмену рейсов бюрократическими проволочками.

Боррель назвал отказ Москвы принять европейские самолеты «крупным нарушением воздушного движения».

«Мы пока не знаем, будет ли это происходить от случая к случаю или это общая норма, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией. Придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры… Риск эскалации всегда существует», – приводит слова Борреля «Интерфакс».

Москва объяснила отмену рейсов бюрократическими проволочками. В авиаруководстве пообещали согласовать новые воздушные коридоры для европейских перевозчиков.

Ранее лидеры ЕС постановили закрыть аэропорты европейских стран для белорусских перевозчиков и призвать европейские авиакомпании облетать небо над республикой. Компания «Белавиа» объявила о прекращении полетов более чем по 11 направлениям до 30 октября.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 28.05.21

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