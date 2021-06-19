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Суббота, 19 июня 2021, 15:56 мск

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Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил кандидатов в лидеры федерального списка партии власти на выборах в Госдуму.

В числе кандидатов глава государства назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

«Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни», – заявил Путин. «Это поддержка семей с детьми, детства в целом. Это образование. Это представление интересов страны. Это, конечно, укрепление обороноспособности государства», – отметил он.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что перечисленные кандидатуры – «это наше совместное с Владимиром Путиным предложение». Обращаясь к делегатам съезда, он сказал, что рассчитывает на их поддержку в утверждении лидеров избирательного списка.

Напомним, что президент РФ 17 июня дал старт думской избирательной кампании, назначив выборы в Госдуму на 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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