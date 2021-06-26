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Суббота, 26 июня 2021, 14:28 мск

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Партия «Справедливая Россия» объявила кандидатов на выборах в Госдуму

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» утвердила общефедеральный список кандидатов на выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Возглавляет его председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Сегодня в Москве прошла вторая часть ХI съезда партии. «Выборы проходят по партийным спискам, так называемой общефедеральной части, и по одномандатным округам. Каждую неделю у нас проходили рабочие совещания, где участвовали все три руководителя партии, наши помощники, заместители. И мы сформировали, на мой взгляд, очень боевой состав нашего списка», – сказал Миронов.

В общефедеральную часть списка также пошли актер и режиссер Владимир Меньшов, член Совета Федерации Александр Бабаков, футбольный тренер Валерий Газзаев, писатель Николай Стариков, актер и режиссер Николай Бурляев.

Всего в общефедеральный список партии вошли 307 кандидатов, распределенных по 36 территориальным группам.

Москва, Зоя Осколкова

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Метки / Выборы в Госдуму

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