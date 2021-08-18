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Среда, 18 августа 2021, 16:03 мск

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Угроза для России: Стрелков объяснил, почему американцы оставили оружие талибам*

Американские военные при уходе из Афганистана специально оставили боевикам «Талибана»* тяжелое вооружение – вертолеты, танки и ракеты, чтобы они применяли их против Ирана, Таджикистана, Узбекистана, и, возможно, против России. Такое мнение высказал экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), комментируя ситуацию в Афганистане.

«То, как легко проходила эвакуация, как легко американцы сдавали эту технику, как они накачивали армию Афганистана перед уходом, хотя должны были понимать, что она долго не продержится под ударами талибов*, – все это заставляет меня подозревать, что были заключены некие американо-талибские договоренности о будущем использовании талибами* этого оружия», – заявил Стрелков НСН.

По его прогнозу, боевики рано или поздно развернут внешнюю агрессию, и поэтому им очень пригодится брошенное американцами оружие.

«Талибан»* через какое-то время будет просто вынужден вступить в экспансию вовне. Просто, чтобы избавиться от войны внутри, – полагает эксперт. – Поэтому в этом отношении талибам* американское оружие очень пригодится». Стрелков при этом допустил, что боевики могут применить эти вооружения против России. «Возможно (используют. – прим. ред.), даже против России», – сказал он.

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