Общественники выявили около 20 тысяч фейков о выборах

Общественная палата РФ выявила 14 тыс. фейковых новостей о выборах за три дня голосования. Еще пять тысяч обнаружили до начала голосования, рассказал глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

«У нас за три дня 14 тысяч фейков о голосовании было, то есть пять тысяч до этого и 14 тысяч плюс-минус за три дня», – цитирует общественника РИА «Новости».

Фейковые новости и вбросы о выборах появлялись с разной частотой. По мнению Малькевича, это зависело от силы противодействия общества. Чем больше поддельных новостей выявляли, тем меньше они действовали на людей.

Как сообщал «Новый День», уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила к следующим выборам создать наблюдательную комиссию за деятельностью СМИ и блогеров. Она пригрозила блогерам аннулированием некоторых соцсетей, если не прекратятся вбросы и фейковые посты.

В Челябинске блогеры «уволили» весь состав избирательной комиссии в Центральном районе города. Сотрудники комиссии опровергли фейковую новость и призвали избирателей не верить ложным сообщениям.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.09.21

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