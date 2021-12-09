Только в самом крайнем случае: США решили вопрос с санкциями против энергосектора России

США не станут вводить санкции против энергетических компаний России без крайней необходимости, потому что это может негативно повлиять на мировую экономику и энергорынок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Мы пытаемся подготовить целое меню вариантов (ограничительных мер – прим. ред.). Мы не будем осуществлять все сразу… Крайней мерой из этого списка является энергетический сектор. Я не вижу их (санкций в энергосекторе – прим. ред.) в первой группе (ограничительных мер)», – приводят журналисты слова одного из источников.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря предупредил российского лидера о беспрецедентных санкциях в случае нападения России на Украину. «Будут серьезные экономические последствия, каких он (Путин – прим. ред.) никогда не видел», – сказал Байден. Он также заявил, что в планы Вашингтона не входит размещение американских войск на территории Украины для сдерживания возможного «российского вторжения», так как страна не входит в НАТО.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США рассматривает несколько вариантов санкций в случае вторжения России на Украину. Ограничения могут затронуть ближайшее окружение президента РФ, а также российские энергокомпании. Кроме того, в списке потенциально возможных санкций – отключение страны от системы SWIFT и ограничение конвертации рубля в доллары США и другую иностранную валюту.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»