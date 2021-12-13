Рябков пригрозил тяжелыми последствиями за расширение НАТО на восток

Расширение НАТО на восток будет иметь серьезные последствия для стран-членов блока, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что свобода членства в союзах должна уравновешиваться безопасностью других стран.

Рябков назвал попытками с негодными средствами высказывания о том, что у России нет права вето относительно дальнейшего расширения НАТО к российским границам.

«Это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие именно с этим постулатом. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми», – пояснил замминистра в интервью «Известиям».

У России и США разные красные линии в геополитике. Москва будет настаивать на том, чтобы Вашингтон и его союзники уважали и эти границы, определенные на основе национальных интересов. При этом, Россия настаивает на строительстве безопасного пространства на долгое время, а оппоненты заняты обеспечением кратковременных интересов, добавил дипломат.

«Они для себя фокусируются на конкретике происходящего в определенных районах, мы же упираем на то, как обеспечить безопасность на годы и десятилетия в широком формате. Они смотрят на это под микроскопом, а мы смотрим вперед – в бинокль – и стараемся предотвратить нежелательное развитие в будущем», – пояснил Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что вопросы стратегической стабильности и визовые проблемы двустороннего характера не должны влиять друг на друга. Российская стороны четко разделяет эти виды деятельности и не допустит, чтобы «одно попадало в зависимость от другого».

Напомним, Госдеп США заявил, что никто не может ограничивать стремления Украины вступить в блок НАТО и у Киева есть право самостоятельно определять свое будущее. Украинские власти настоятельно просят включить их в альянс, но у стран-членов пока нет единого мнения по этому вопросу.

Россия отрицательно относится к дальнейшему расширению НАТО на восток, в том числе, ко включению в альянс Украины. США готовят встречу натовских стран с участием России для обсуждения ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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