AP: Госдеп сказал Украине не ждать членства в НАТО в ближайшие 10 лет

Одобрение членства Украины в НАТО может состояться не ранее чем через 10 лет, заявили в Госдепе США. Американские чиновники довели это до сведения украинских коллег, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Президенту США Джо Байдену придется выстраивать тонкую политику с учетом позиций трех сторон. Украина настаивает на скорейшем принятии ее в альянс, Россия противиться очередному расширению НАТО. А входящие в альянс страны до сих пор не пришли к единому мнению по вопросу членства для Украины.

Напомним, в Госдепе настаивают на праве Киева самостоятельно решать вопрос вступления в союзы с другими государствами. Ведомству вторит генсек НАТО Йенс Столтенберг, отказавший России в праве влиять на решения соседних с ней стран. Чиновник заявил, что недопустима сама мысль о наличии сферы влияния у России.

В то же время генсек альянса признал, что часть стран НАТО не готова обсуждать членство Украины и не видят ее в качестве партнера по альянсу. А Украина, пытаясь повысить свою ценность для НАТО, заявила об «уникальном боевом опыте» в войне с Россией. Подобного нет «ни у одной армии НАТО», поэтому скоро Запад сам попросит Украину присоединиться к альянсу, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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