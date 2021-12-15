«Только немножко, не сильно…» ЦИК хочет расширить онлайн-голосование на выборах в 2022 году

Центризбирком России собирается расширить применение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 2022 году. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

«Мы предполагаем <...> немножко, не сильно расширить проведение дистанционного электронного голосования (на региональных выборах в следующем году – прим. ред.)», – сказала руководитель Центризбиркома.

Как отметила Памфилова, в 2022 году выборы пройдут в 19 регионах. В части из них, возможно, будет проводиться дистанционное электронное голосование, приводятся слова главы ЦИК в сообщении в телеграм-канале Центризбиркома. По ее словам, выбор регионов для проведения ДЭГ будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центральной избирательной комиссии.

Памфилова добавила, что в ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где намечены выборы для того, «чтобы узнать, кто из регионов готов, хотел бы (использовать ДЭГ), с учетом запросов жителей и развития интернета».

Ранее онлайн-голосование проводилось только в двух регионах из девятнадцати, где планируется проведение выборов, – в Москве и в Ярославской области, отметила глава ЦИК.

Ранее Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК не будет торопиться с повсеместным введением ДЭГ, пока не появится высокий уровень доверия к системе. При этом она назвала электронную систему голосования «перспективной».

На прошлой неделе депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования на выборах. Авторы инициативы заявили, что системой ДЭГ нельзя пользоваться, пока не устранены все недочеты на техническом и законодательном уровнях. Коммунисты также отметили, что в ходе думских выборов были выявлены серьезные недочеты ДЭГ, а россияне с недоверием отнеслись к итогам выборов.

После сентябрьских выборов в Госдуму в суд в Москве поступило более 30 исков по ДЭГ от кандидатов-одномандатников и КПРФ, заявивших о грубых нарушениях во время голосования и подсчета голосов. Суд отказался вмешиваться в процедуру выборов и отказал в исках, оставив итоги думских выборов неизменными.

Напомним, в выборах в Госдуму система ДЭГ использовалась в Москве и еще семи регионах.

Москва, Наталья Петрова

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