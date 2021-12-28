США отправят дипломатов на Олимпиаду в обход бойкота

США отправляют в Пекин дипломатов и настаивают, что продолжают бойкот Олимпиады. В Белом доме заявили, что американские чиновники будут поддерживать спортсменов, а не выполнять представительские функции, пишет The New York Post.

«Мы намерены предоставлять услуги консульской и дипломатической безопасности для обеспечения безопасности наших спортсменов, тренеров, инструкторов и персонала. Наличие такого персонала на местах является нормой, и этот персонал не является официальным или дипломатическим представительством на Играх», – говорится в заявлении Госдепа США и Совета национальной безопасности Белого дома.

МИД Китая назвало фарсом американский дипломатический бойкот в связи с 18 заявками на дипломатические визы. Сотрудники китайского министерства отметили, что ближе к началу Игр ожидают еще 40 подобных заявок.

Напомним, 6 декабря Белый дом объявил, что на Олимпиаду поедут только спортсмены, а официальные лица будут бойкотировать мероприятие. Ряд стран поддержал решение Штатов и присоединился к нему, а Европарламент призвал к тотальному бойкоту Олимпиады в Пекине. Основанием якобы стали нарушения прав человека в Китае.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что посетит церемонию открытия Олимпиады в Пекине. По его словам, бойкот со стороны США – это попытка сдержать развитие КНР.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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