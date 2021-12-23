«США продолжают наступать на те же самые грабли»: бойкот Олимпиады в Пекине вредит всем

Дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны, в том числе США, является ошибочным и неприемлемым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. По его мнению, это решение является элементом сдерживания Китая.

«Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США, – догадайтесь с кем, – и он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе, со стороны США. Вот США продолжают наступать на те же самые грабли. С чем это связано – дипломатический, политический бойкот Китая? С попытками сдержать развитие КНР, никаких других мотивов нет, и быть не может», – констатировал Путин.

По его словам, спорт так же, как искусство, должны объединять людей, а «не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами». «Когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Потому что те последние, не такие уж большие варианты восстановления, поддержания, развития отношений между странами – они уничтожаются и ликвидируются по соображениям сиюминутной политической выгоды. Это ошибка, но ничего не поделаешь. Все совершают ошибки, правда, не все их повторяют. Но это тот самый случай, когда ошибка повторяется», – пояснил глава российского государства.

«А причина только одна, и санкции в отношении, скажем России, – нет никакой другой причины, поверьте мне, дело не в фамилии руководителя страны, дело ни в каких-то текущих вопросах и проблемах, дело только в одном – попытка сдержать развитие, не дать возможности поднять голову возможным конкурентам», – подчеркнул он.

При этом президент РФ обратил внимание на ситуацию с продвижением НАТО на восток, как элемента политики сдерживания – «ошибочной политики». Путин напомнил, что немецкий социал-демократ Эгон Бар предсказывал возникновение в Европе угроз безопасности, если ее выстроить без учета интересов всех стран. «Он (Бар) предложил выстроить систему безопасности в Европе после ухода советских войск из Германии и Восточной Европы на новой основе. Сохраняя НАТО, не включая центральные и восточно-европейские страны в НАТО, создать новую систему безопасности, равную для всех с участием и Канады, и США, и России. Это справки из архива. Я читал его переговоры с советским руководством. Или, если мы этого не сделаем, то виртуальная «берлинская стена» будет двигаться дальше на восток, и мы будем иметь те же проблемы сейчас, что и тогда. Именно так все и произошло. А почему? Это попытка сдерживания. Но это ошибочная политика», – констатировал президент.

«Также как ошибкой является попытка использовать в данном случае спорт для решения каких-то сиюминутных политических вопросов. Им не сдержать развитие Китая, они должны это осознать в конце концов. Не сдержать. Сегодня Китай по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. Пройдет 35-й год, 50-й, Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям. Но надо понимать это. А, может, понимая это, они действуют таким образом», – заключил Путин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. США, Канада, Австралия и Великобритания объявили об их дипломатическом бойкоте, мотивировав свое решение систематическим нарушением прав человека в Китае. Пекин назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.

Москва, Мария Соколова

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