СМИ: экс-президент Назарбаев покинул Казахстан

В СМИ появилась информация, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 января действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста председателя Совета Безопасности Казахстана. И в тот же день появились сообщения, что отставник может покинуть республику для лечения.

6 января ряд telegram-каналов сообщил, что Назарбаев вместе с семьей уже находится в Москве и собирается вылететь за границу, однако сам экс-президент это опроверг, заявив, что никуда ехать не собирается.

Однако авиасервисы зафиксировали, что Airbus A320CJ (бортовой номер M-YBUS) казахстанской авиакомпании АО «Prime Aviation», принадлежащей зятю Назарбаева Тимуру Кулибаеву, вылетел из аэропорта Нур-Султана и после дозаправки в Москве проследовал в аэропорт Женевы.

Наблюдатели пришли к выводу, что на нем могла улететь дочь экс-президента Динара Кулибаева – одна из богатейших женщин Казахстана, владеющая элитной недвижимостью на берегу Женевского озера.

Сегодня вновь появилась информация, что Назарбаева в Казахстане уже нет:

«Обращает на себя внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними, – отмечает Orda.kz. – У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев.

Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном».

Позже то же издание сообщило об аресте племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывшего первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша. Однако через некоторое время эту информацию удалили, сославшись на ошибку источника.

Нур-Султан, Игорь Юров

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