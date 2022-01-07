В Казахстане требуют переименовать столицу и отправить в отставку правительство

В Казахстане продолжаются протесты: жители страны выдвигают различные требования – как экономические, так и политические.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Алматы (юго-восток страны) по-прежнему стреляют. Наиболее тревожная обстановка складывается в Золотом квадрате, на площади Республики и на Новой площади, где в течение последних часов раздавались выстрелы и горели автомобили.

В Актау (западная граница, побережье Каспийского моря) на центральной площади собрались около 200 человек – большинство из них среднего и пожилого возраста. Несмотря на комендантский час, они не намерены расходиться и планируют ночевать в двух разбитых на площади юртах. Одно из основных требований – переименование Нур-Султана обратно в Астану.

В Жанаозене (западная часть Казахстана ) требуют отправить в отставку всех членов правительства и парламента страны, кроме президента Токаева. «Токаев – грамотный человек. Пусть остается. Во власти нужны грамотные люди, но остальные пусть уходят», – заявляют участники акции (их около тысячи человек).

Между тем, экс-советник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев обвинил Комитет национальной безопасности в измене: «Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», – заявил он7, расценив это как страшное государственное преступление.

Нур-Султан, Игорь Юров

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