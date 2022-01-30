«Олигархам негде будет спрятаться»: Лондон анонсировал расширение санкций против России

Глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины уже на предстоящей неделе.

В интервью телеканалу Sky News она назвала антироссийские санкции главным приоритетом. Удержать Владимира Путина от «вторжения на Украину» – это для Лондан «приоритет номер один», заявила министр. Любая компания, представляющая интерес для Кремля, может попасть под санкции, добавила она.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации в Украине. Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под рестрикции], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции», – цитирует слова Трасс ТАСС.

«У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», – подчеркнула она.

Глава британского МИД допустила, что усиление санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов». «Мы не будем раскрывать подробности того, кого именно и как затронут санкции», – отметила министр.

Трасс также заявила, что представит законопроект о санкциях на следующей неделе.

Ранее российские власти на фоне продолжающейся истерии в западных СМИ и политических кругах о «готовящемся вторжении» России на Украину неоднократно заявляли, что Москва не собирается нападать на Украину.

Лондон, Наталья Петрова

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