США и НАТО отказались учесть озабоченности России по безопасности

США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. Они предпочли нарушить формулу неделимости безопасности.

В Кремле продолжают анализировать письменные ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Но уже понятно, что позиция России не нашла понимания у второй стороны.

«Принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте Кремля.

Президент России добавил, что США и НАТО ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. При этом ими игнорируется вторая часть формулы неделимости безопасности.

«Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств», – напомнил Владимир Путин.

Напомним, переговоры по гарантиям безопасности проходили в несколько этапов. После двухсторонней встречи делегаций России и США к обсуждению присоединились представители НАТО. 26 января иностранные партнеры передали российской стороне письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Москва предупредила, что предпримет необходимые ответные меры, если Запад не даст конструктивного ответа на высказанные предложения.

Москва, Наталья Рязанова

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