Не готовы подписывать договор о безопасности: опубликованы ответы США и НАТО на предложения России

Испанская газета El Pais опубликовала в среду полные тексты конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Ответ Вашингтона содержит пять страниц текста, ответ НАТО – четыре страницы. Дипломатический источник подтвердил РИА «Новости» подлинность ответов США и НАТО, ранее опубликованных El Pais. Пока еще ни одна из сторон официально не прокомментировала публикацию документов.

Из обнародованных документов следует, что США и НАТО отказываются подписать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также отвергли требование о нерасширении Североатлантического альянса. В то же время США и НАТО предложили России обсудить соглашения о разоружении и меры укрепления доверия на различных форумах, таких как ОБСЕ, Совет НАТО-Россия, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией.

Так, Вашингтон заявил о готовности начать диалог с Москвой по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Также США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Кроме того, Вашингтон готов рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе. Также США предлагают обсудить механизм, который бы позволил Москве проверить неразмещение наступательных крылатых ракет Tomahawk на базах НАТО в Румынии и Польше.

Вашингтон при этом предупредил Москву, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам США и их союзников, передает «Интерфакс». Сейчас, как подчеркивается, США и НАТО, реагируя на действия Москвы, действуют c «ограниченной» силой и «пропорционально». В частности, как указывается в ответе США, Вашингтон воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе, а также от «дополнительного постоянного размещения значительных боевых сил» в этой части Европы.

Также власти США готовы обсудить «интерпретацию» принципа неделимости безопасности, утвержденного ОБСЕ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание коллегам из США, Канады и других стран Запада, в котором призвал прояснить, как западные партнеры Москвы «понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». «Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого», – заявил Лавров.

НАТО в своем ответе заявил, что не готов к компромиссам по принципиальным для альянса вопросам – таким как политика «открытых дверей». Кроме того, альянс не готов к инициативам, способным снизить способность защищать входящие в него страны.

США и НАТО призвали Россию к деэскалации ситуации с Украиной и отводу российских войск от украинских границ, что, по их мнению, облегчит диалог.

Напомним, США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности 26 января. Россия предупредила, что предпримет необходимые ответные меры, если Запад не даст конструктивного ответа на высказанные предложения.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы и предпочли нарушить формулу неделимости безопасности. «Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели материал в El Pais с ответами США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, но комментировать его не будут. «Мы ничего не обнародовали. Я не хочу это комментировать, вам нужно обращаться в «Паис» или к руководству Испании», – сказал Песков журналистам.

В МИД России не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в испанской газете ответов США и НАТО на инициативу РФ, передает РИА «Новости». Это к США, заявили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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