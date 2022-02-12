МИД РФ вернет часть дипломатов с Украины

Ряд сотрудников российской дипмиссии на Украине вернется в Россию, подтвердила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она заявила, что изменения в штате продиктованы рисками силовых акций.

Ранее ряд западных изданий сообщил об отъезде нескольких российских дипломатов из Киева. Захарова подтвердила, что МИД проводит оптимизацию штата на фоне массовой эвакуации с Украины иностранных дипломатов.

«Наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности. Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы приняли решение об оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Посольство и консульства РФ на Украине продолжат работать.

Напомним, ряд стран, включая США, Израиль, Великобританию, Канаду, в срочном порядке вывез с Украины своих дипломатов. Эти и несколько других государств также призвали своих граждан покинуть территорию Украины, а крупные корпорации Японии эвакуировали сотрудников.

Москва, Наталья Рязанова

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