Евродепутат дал Украине рецепт по выходу из кризиса вокруг Донбасса

Кризис на востоке Украины может быть урегулирован, если Киев оперативно признает широкую автономию республик Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», – приводил слова политика ТАСС.

По его мнению, решение России признать независимость Донецкой и Луганской народной республик «поставило под сомнение процесс в рамках минских соглашений». Вместе с тем Жювен отметил, что за почти восемь лет конфликта власти Украины так и не выполнили взятые на себя обязательства, указав, что минские договоренности предусматривали и предоставление широкой автономии республикам Донбасса.

«Возвращение к протоколу минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей», – заключил евродепутат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля после телеобращения к россиянам в связи с ситуацией в Донбассе подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Путин также поручил Вооруженным силам России обеспечить мир в ЛДНР. Накануне Совет Федерации дал согласие на использование российской армии за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее обращение сенаторам направил президент России.

Париж, Наталья Петрова

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