Кремль оценил идею Зеленского провести референдум по договоренностям с Москвой

Украина как суверенное государство вправе проводить различные процедуры, однако проведение референдума по поводу договоренностей между Москвой и Киевом только навредит переговорному процессу. Такое мнение высказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Украина – суверенное государство. Там могут быть и должны быть внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ, отметив, что переговоры идут «гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы российской стороне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Также он отметил, что считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран – членов НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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