В МИД РФ посоветовали ЕС отказаться от политики диктата

Евросоюз должен отказаться от политики диктата ради нормализации отношений с Россией, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. По его мнению, нынешнюю враждебность ЕС будет сложно забыть.

«Евросоюз в последнее время крайне враждебен в отношении нашей страны. Такое не забудется. Для нормализации отношений с нашей страной в Евросоюзе должны отказаться от политики давления и диктата и начать, наконец, учитывать наши законные интересы», – заявил Кобринец в интервью РИА «Новости».

Он посоветовал европейскому руководству вспомнить о принципах равноправия и добрососедства, закрепленных в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 года.

Дипломат также предупредил, что поставки оружия на Украину могут обернуться вооружением террористов. Поскольку никто, включая ЕС с его правилами экспортного контроля, не контролирует дальнейший путь вооружений.

«ЕС начал поставки летальных вооружений Киеву, включая ПТРК, ПЗРК, боеприпасы. На сумму почти в миллиард евро. Через какое-то время эти совершенные боевые средства бесконтрольно расползутся по всей Европе, вполне могут попасть в руки террористов», – сказал Кобринец.

Среди прочих, это может создать угрозу для гражданской авиации.

Россия начала военную спецоперацию в Донбассе 24 февраля. Западные страны в связи с этим активизировали поставки вооружений Киеву и усилили санкционное давление на Москву.

В ответ МИД РФ расширил список европейских чиновников, которым отныне запрещен въезд в Россию. Ограничения распространены на высшее руководство ЕС и подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику.

Москва, Наталья Рязанова

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