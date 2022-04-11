Кандидаты в главы Южной Осетии поборются за должность во втором туре

ЦИК Южной Осетии готовится к проведению второго тура президентских выборов. Ни один кандидат не набрал достаточно голосов, чтобы победить в первом туре, сообщает «Вести.ру».

В выборах участвовали пять кандидатов, во второй тур прошли двое: действующий глава республики Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. Второй тур запланирован на 24 апреля.

Голосование проходило на 76 участках, и практически все их посетили наблюдатели. Среди 65 наблюдателей были представители Италии, Турции, Австрии, Луганской и Донецкой народных республик и других стран.

Напомним, 6 апреля ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о включении республики в состав Российской Федерации. В группу вошли четыре президента республики: действующий глава Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов. Политологи оценили как неизбежное включение Южной Осетии в РФ, но в нынешней ситуации подобный шаг обострит отношения России и Грузии на фоне давления со стороны Запада.

Цхинвал, Наталья Рязанова

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