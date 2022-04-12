В НАТО предрекли «очень кровавый» второй этап конфликта на Украине

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прогнозирует, что скоро начнется новый и «очень кровавый» этап конфликта на Украине. Такое заявление прозвучало в эфире румынского телеканала Digi 24.

По мнению Джоанэ, «все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап» украинского конфликта, который будет «очень кровавым».

«Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается», – приводит слова Джоанэ РИА «Новости».

Замгенсека Североатлантического альянса понадеялся на то, что противостояние Украины и России не будет длительным, но считает, что шансов на это мало.

Ранее, 9 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам визита на Украину пожелал, чтобы конфликт на Украине разрешился военным путем, а не посредством переговоров. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», – написал он в своем твиттере.

В понедельник, 11 апреля, Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине военным, а не дипломатическим путем. Также он заявил, что Брюссель продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявление главы дипломатии ЕС свидетельствует о переходе Европейского союза в новое качество – Евросоюз «из экономического блока, гуманитарного, политической организации» превращается в агрессивную военную машину НАТО. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 12 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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