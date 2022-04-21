Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии и высылает их сотрудников

Россия приняла решение закрыть генконсульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге в качестве ответной меры на «недружественные действия» властей этих стран по закрытию российских генеральных консульств. Об этом говорится в сообщении российского внешнеэкономического ведомства. Все сотрудники закрываемых в РФ консульств прибалтийских стран объявлены персонами нон грата.

Отмечается, что решение принято «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Сегодня в МИД России были вызваны посол Латвии, посол Эстонии и временная поверенная в делах Литвы. «Объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», – сообщили в ведомстве.

Главы и другие консульские должностные лица этих миссий объявлены персонами нон грата. Все они должны покинуть Россию в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран.

Ранее Литва закрыла генконсульства РФ в Клайпеде, Латвия – в Лиепае и Даугавпилсе, Эстония – в Нарве. Власти Эстонии также закрыли российский консульский отдел в Тарту.

Напомним, 18 марта Латвия, Эстония и Литва одновременно объявили о высылке российских дипломатов. Так, Латвия и Эстония выдворили по три российских дипломата, Литва – четыре. Причинами стали якобы «противоречащая их дипломатическому статусу деятельность», а также военная спецоперация России на Украине.

29 марта МИД России объявил персонами нон грата десять сотрудников посольств Латвии, Литвы и Эстонии. МИД обосновал решение принципом взаимности в связи с высылкой из прибалтийских стран российских дипломатов.

Москва, Наталья Петрова

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