Кремль: Разведпомощь США и НАТО Украине затягивает спецоперацию

Помощь, которую оказывают Украине разведки западных стран, затягивает военную спецоперацию, но не мешает доведению ее до конца. Такое мнение высказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Нашим военным хорошо известно, США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам», – заявил Песков журналистам в четверг, 5 мая.

Представитель Кремля считает, что передача разведданных Киеву вкупе с потоками иностранного вооружения, направляемого на Украину, «не способствуют быстрому завершению спецоперации», но и «не способны помешать достижению поставленных целей в ходе операции».

Добавим, сегодня о ходе российской спецоперации на Украине высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AP. Отвечая на вопрос, по плану ли идет у россиян спецоперация, Лукашенко заявил, что «не думал, что эта операция затянется таким образом». «Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция это затянулась», – сказал Лукашенко.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что разведка США предоставили Киеву разведданные для нанесения артиллерийских ударов по позициям ВС РФ, которые привели к гибели как минимум нескольких российских офицеров. Издание отметило, что предоставление Украине разведывательной информации – часть американской военной помощи.

О начале военной спецоперации по защите населения ЛДНР президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства назвал ее главными задачами денацификацию и демилитаризацию Украины. В Кремле заявляли, что сроки проведения спецоперации зависят от решения президента. Песков отмечал, что важно достичь поставленные цели, прежде чем говорить об окончании миссии.

Москва, Наталья Петрова

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