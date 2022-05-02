Лавров: Россия не станет подгонять сроки спецоперации под 9 мая

Приближающийся День Победы не повлияет на сроки завершения военной спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Командование сконцентрировалось только на выполняемых задачах.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих», – сказал глава МИД РФ в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Стенограмма беседы опубликована на сайте министерства.

Лавров вспомнил советскую традицию сделать нечто громкое к какому-либо празднику и отметил, что спецоперация под нее не попадет.

«Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул. Они были объявлены Президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для РФ угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать», – подчеркнул министр.

Военная спецоперация по защите населения Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля. Владимир Путин назвал главными задачами российских военных денацификацию и демилитаризацию Украины. Сроки окончания операции пока не называются.

Москва, Наталья Рязанова

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