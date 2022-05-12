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Четверг, 12 мая 2022, 09:10 мск

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Китайский полковник допустил размещение войск НАТО под Петербургом

Отставной офицер Народно-освободительной армии и старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа в Пекине, старший полковник Чжоу Бо предположил, что при вступлении Финляндии в НАТО войска альянса могут вплотную приблизиться к Санкт-Петербургу. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Economist.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях расширения Североатлантического альянса и присоединения новых членов. По мнению российских властей, эта мера отменит безъядерный статус Балтийского моря.

«Если НАТО выглядит как монстр Франкенштейна для России, с новыми дополнениями здесь и там, Владимир Путин, вероятно, считает, что он должен убить это существо», – пишет полковник.

Военный призвал НАТО серьезно отнестись к предупреждению Москвы: «Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга».

Полковник назвал ироничным тот факт, что популярность НАТО растет, а уровень безопасности в Европе падает. «Безопасность Европы, как и в прошлом, может быть достигнута только при сотрудничестве с Россией», – заключил Чжоу Бо.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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