Сенатор Пушков ответил на угрозы изолировать Турцию за неодобрение кандидатов в НАТО

Запад сам может остаться в изоляции в своем стремлении изолировать другие страны, предупредил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Накануне руководитель крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер пригрозил Турции последствиями за негативную оценку вступления Финляндии и Швеции в НАТО. «Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», – заявил евродепутат в интервью медиагруппе Funke.

Российский сенатор отметил, что Запад слишком часто угрожает изоляцией разным странам, в том числе ключевым державам. Он предупредил, что применение подобных мер скажется и на западных странах.

«Россию – изолировать, Иран – изолировать, Сирию – изолировать, Венесуэлу – изолировать, Китай – изолировать, а теперь и Турцию – изолировать? И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?» – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «не настроен положительно» по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО. По его мнению, Швеция стала «домом для террористических групп».

Власти Швеции назначили на 24 мая собрание правящей партии для решения о поддержке членства Швеции в НАТО. Президент и правительство Финляндии подготовили для парламента отчет о вступлении в североатлантический альянс, заявку должен одобрить парламент.

Москва, Наталья Рязанова

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