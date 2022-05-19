Британия ввела санкции против трех российских авиакомпаний

Власти Великобритании ввели финансовые санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» в связи с ситуацией на Украине. Рестрикции предполагают заморозку активов, говорится в опубликованном документе британского МИД.

В качестве основания для введения санкций указывается, что перевозчики получают выгоду и поддерживают правительство России посредством «ведением бизнеса в стратегически важном секторе», передает «Прайм».

Новые рестрикции в отношении крупных российских авиакомпаний не позволят им заработать на неиспользуемых посадочных местах в крупных аэропортах Великобритании до 50 млн фунтов стерлингов, говорится в заявлении британского правительства.

«Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не смогли обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах», – подчеркнула глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Санкции направлены на то, чтобы «Россия не могла извлечь выгоду из британской авиационной и транспортной промышленности мирового класса», – отмечается в заявлении. Ранее Лондон закрыл для России воздушное пространство и воды, а также запретил экспорт авиационных товаров и технологий.

Лондон, Наталья Петрова

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