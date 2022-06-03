США хотят ввести санкции против Венгрии за сопротивление нефтяному эмбарго

Конгрессмен США Раджа Кришнамурти предложил ввести ограничения в отношении Венгрии за то, что она противодействует полному отказу ЕС от российской нефти. Свою идею член палаты представителей направил госсекретарю Энтони Блинкену.

«Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго ЕС, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти», – пишет конгрессмен в письме, текст которого приводит RT.

Кришнамурти подчеркнул, что нефть является «ключевым источником дохода» для России. Эмбарго автоматически сократит поступления в бюджет РФ и затруднит возможности финансирования спецоперации на Украине. При этом значительно возрастет финансовое давление на российскую экономику.

По мнению политика, США должны применить двусторонний подход, чтобы помочь Евросоюзу отказаться от топлива из РФ: усилить свою приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трех морей» для поддержания энергетической безопасности Центральной Европы, а также рассмотреть введение ограничений в отношении венгерских компаний, которые продолжают сотрудничать с российскими экспортерами.

Следует напомнить, что из-за позиции Венгрии в шестой пакет санкционных мер ЕС против России не вошли санкции против патриарха Кирилла. Кроме того, согласно принятым санкционным мерам, у РФ останется возможность поставлять нефть по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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