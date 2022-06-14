В Запорожской области намерены освободить всю её территорию от ВСУ

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о планах полностью освободить территорию региона от украинских вооруженных сил.

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости», подчеркнув, что это жизненно необходимо, в том числе из целей безопасности.

Если останется «хоть где-то маленький кусочек» под контролем киевского режима, то «угроза террористической опасности никуда не денется», – уверен он.

Напомним, 12 июня, в День России, у здания ГУ МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство. В результате теракта, по уточненным данным, пострадали четыре человека.

Ранее Рогов анонсировал проведение референдума о присоединении Запорожской области к России в этом году. Подготовка займет несколько месяцев, отметил он. Позднее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Балицкий заявил, что референдум по присоединению к России может быть проведен осенью.

По данным ВГА Запорожской области, российская армия контролирует около 70% региона. Под контролем Киева пока остается областной центр Запорожье и небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона.

В начале июня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдумы о вхождении в состав России освобожденных украинских регионов, а также ДНР и ЛНР возможны, но решение должны принимать местные жители. Позже он пояснил, что для проведения референдумов нужно создать «создать соответствующие условия», в первую очередь необходимо обеспечение полной безопасности жителей.

Москва, Наталья Петрова

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