Россия ввела санкции против руководителей ведущих СМИ, представителей ВПК и военных Великобритании

Министерство иностранных дел РФ во вторник, 14 июня, выступило с заявлением по случаю включении в российский «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.

В заявлении МИД РФ говорится: «В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании».

МИД России во вторник, 14 июня, внес в новый санкционный список 29 журналистов из Великобритании.

В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что отныне въезд на территорию РФ закрыт корреспонденту газеты «Гардиан» Шону Уокеру, обозревателю газеты «Дэйли Телеграф» Кону Кафлину. Всего в списке журналистов, которым запрещен въезд в Россию, 29 человек. Персонами нон грата объявлены, в том числе, главные редакторы BBC, The Independent, The Times, The Daily Telegraph, The Guardian и другие.

Российский МИД отмечает, что вошедшие в список представители британских СМИ «причастны к распространению лживой и однобокой информации о России, событиях на Украине и в Донбассе, своими оценками они способствовали разжиганию в британском обществе русофобии».

Также в санкционный список МИД РФ попали 20 граждан Великобритании, связанных с оборонным комплексом страны.

Отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию лицам, связанным с оборонным комплексом Соединенного королевства: Джереми Марк Куин, заместитель министра обороны Великобритании; Лео Докерти, парламентский заместитель министра обороны Великобритании.

В сообщении на сайте МИД РФ уточняется, что связанные с оборонным комплексом граждане Великобритании участвовали в принятии решений о поставках Украине вооружений, которые «используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры».

В санкционный список МИД РФ также попали: командующий ВМС Великобритании Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Великобритании Майкл Вигстон, командующий совместными операциями ВС Великобритании Чарльз Ричард Стикланд, а также представители нескольких компаний, связанных с оборонным комплексом Великобритании.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»