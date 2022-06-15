Макрон: Киеву придется договариваться с Москвой

Киеву придется вести переговоры с Москвой, поскольку Россия была, есть и будет, убежден президент Франции Эмманюэль Макрон. А европейским странам пора заново обсудить меры поддержки с украинским лидером Владимиром Зеленским, считает Макрон.

Президент Франции напомнил, что Европа ожидает прекращения огня и перехода конфликта на Украине в стадию переговоров.

«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией. Мы находимся с Россией на одном континенте. Она была вчера, она есть сегодня, она будет завтра. Мы хотим добиться мира, чтобы однажды прекратился огонь и возобновилась дискуссия», – цитирует Макрона ТАСС.

Французский лидер считает, что представители европейских стран должны участвовать в этих переговорах, поскольку у самого порога ЕС сложилась беспрецедентная геополитическая ситуация. По его мнению, вопрос дальнейшей поддержки Украины в нынешних условиях следует обсудить еще раз.

«Считаю, возникла необходимость новой дискуссии с Украиной», – сказал Макрон во время визита в Румынию. В этом обсуждении следует затронуть также тему украинского зерна, уверен французский лидер.

В российском правительстве заверили, что нет преград для вывоза зерна с Украины. Однако ранее Киев заявил, что возобновит отправку зерна морем, только когда будет обеспечена безопасность страны.

В начале июня киевский режим назвал сроки возобновления переговоров с Россией – после «успешного завершения летнего контрнаступления». А пока Киев ждет не приглашения к дискуссии, а новых вооружений от Запада.

В западной прессе тем временем растет волна публикаций с призывами к Киеву начать мирные переговоры как можно скорее. Авторы боятся, что продолжение боевых действий внесет раскол в «единую позицию» стран НАТО по наращиванию поставок вооружений Киеву. В тоже время экономика Украины разрушится настолько, что Западу уже нечего будет восстанавливать и интегрировать.

Париж, Наталья Рязанова

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